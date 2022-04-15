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15.04.2022  17:57   Дмитрий Колоней

Обстрелы Харьковщины оккупантами: открыто уголовное дело

Начато расследование преступных действий захватчиков на Харьковщине.

Агрессия России: Открыто уголовное дело об обстрелах оккупантами Александровки и Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Офис Генерального прокуроро, по данным следствия, 14 апреля 2022 около 12:00 военные ВС РФ обстреляли с. Александровка Богодуховского района. В результате обстрела российских оккупантов ранена женщина и двое детей в возрасте 9 и 11 лет. Кроме того, повреждены жилые дома и система газового отопления.
 
Также 13 апреля 2022 российские военнослужащие обстреляли Немышлянский район г. Харькова. В результате обстрела ранены двое женщин и мужчина. Повреждены жилые дома и территория предприятия.
 
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
 
Досудебное расследование по уголовным производствам осуществляет Управление СБУ в Харьковской области.
 
Если вы стали свидетелем военного преступления, фиксируйте и присылайте доказательства: https://warcrimes.gov.ua
 
Источник:   Офис Генпрокурора
 Тэги:  агрессия россии, расследовагние, харьков, уголовное дело
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