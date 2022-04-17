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17.04.2022  13:36   Рита Парфенова

Игорь Терехов поздравляет католиков с Пасхой

Поздравление Харьковского городского головы Игоря Терехова с католической Пасхой


Фото из открытых источников

«Сегодня вы празднуете самый почитаемый праздник. В этот день я желаю всем прихожанам Католической церкви божьей благодати, счастья и мира. Пусть все ваши молитвы будут услышаны, в доме царят покой и уют, а на душе будет светло и радостно.

Иисус Христос жил, постоянно совершая добрые дела, и сегодня весь католический мир, следуя Заповедям Господа, помогает тем, кто оказался в беде. Спасибо вам за вашу доброту и отзывчивость по отношению к украинцам, которых вы поддержали в трудный период жизни, дали кров и надежду.

Светлой Пасхи!» - говорится в поздравлении.

Тэги:  игорь терехов, харьков, поздравление
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