    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия С наркотиками и фальшивым документом: в Харькове задержан россиянин
03.04.2022  20:00   Дмитрий Колоней

С наркотиками и фальшивым документом: в Харькове задержан россиянин

Попался злоумышленник на блок-посту в Харькове.

Криминал Харьков: С фальшивым паспортом и наркотиками задержан россиянин на блок-посту
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, на блок посту правоохранители во время проверки документов обнаружили у злоумышленника паспорт гражданина Украины и загранпаспорт с признаками подделки. К тому же молодой человек имел при себе пакет с амфетамином.
 
Оперативники угорозыска доставили мужчину в территориальное подразделение полиции. Выяснилось, что 29-летний мужчина - гражданин России. По его словам, летом прошлого года он незаконно пересек государственную границу Украины, якобы, во избежание наказания за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. В Харькове злоумышленник с поддельными документами жил около полугода.
 
По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит тюремный срок до 10 лет с конфискацией имущества. Окончательная правовая квалификация действий злоумышленника будет определена после получения результатов ряда экспертиз. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, фальшивый паспорт, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.04 Криминал и происшествия В Харькове хвостатый помощник полицейских обнаружил наркотики в машине (фото) 01.04 Криминал и происшествия Пытался сбежать от патрульных: в Харькове задержан мужчина с гранатой и наркотиками (фото) 27.03 Криминал и происшествия Десятки пакетов с наркотиком: в Харькове пойман закладчик (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 