03.04.2022 20:00 Дмитрий Колоней

С наркотиками и фальшивым документом: в Харькове задержан россиянин

Попался злоумышленник на блок-посту в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, на блок посту правоохранители во время проверки документов обнаружили у злоумышленника паспорт гражданина Украины и загранпаспорт с признаками подделки. К тому же молодой человек имел при себе пакет с амфетамином.

Оперативники угорозыска доставили мужчину в территориальное подразделение полиции. Выяснилось, что 29-летний мужчина - гражданин России. По его словам, летом прошлого года он незаконно пересек государственную границу Украины, якобы, во избежание наказания за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. В Харькове злоумышленник с поддельными документами жил около полугода.

По факту происшествия следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит тюремный срок до 10 лет с конфискацией имущества. Окончательная правовая квалификация действий злоумышленника будет определена после получения результатов ряда экспертиз. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.