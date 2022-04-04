Вечерний обстрел в Харькове: есть погибшие и раненые

Вечером 3 апреля оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе Харькова.
Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По данным следствия, 3 апреля 2022 года около 18:00 российские оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе г. Харькова.
В результате повреждено около десяти домов и троллейбусное депо.
По предварительной информации, погибли 7 человек.
34 человека получили ранения, среди них трое детей.
Следователями СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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