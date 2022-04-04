04.04.2022 08:12 Рита Парфенова

Вечерний обстрел в Харькове: есть погибшие и раненые

Вечером 3 апреля оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе Харькова.

Начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.



По данным следствия, 3 апреля 2022 года около 18:00 российские оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе г. Харькова.



В результате повреждено около десяти домов и троллейбусное депо.



По предварительной информации, погибли 7 человек.



34 человека получили ранения, среди них трое детей.



Следователями СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).