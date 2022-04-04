04.04.2022 08:24 Рита Парфенова

Харьков на утро 4 апреля. Оперативная обстановка от ГСЧС

За сутки с 3 по 4 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 18 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 8:00 4 апреля.

Так, спасатели ликвидировали пожары в жилых многоэтажках, частных, складских и других зданиях, гаражных кооперативах и автомобилях, возникавших в Киевском (6 пожаров), Слободском (4) и Московском (2) районах города Харькова, а также в Чугуевском (3 пожара) ), Изюмском (1), Харьковском (1) и Богодуховском (1 пожар).

Больше всего пожаров, вызванных обстрелами, произошло утром на Северной Салтовке города Харькова. Горели квартиры в семи жилых многоэтажках, а также частный жилой дом. Площадь некоторых пожаров составила около 1000 кв. В ликвидации пожаров участвовало 15 отделений пожарно-спасательной службы ГСЧС.



Всего за сутки спасатели совершили 62 оперативных выезда, из которых: на ликвидацию пожаров 28, в т.ч. пожаров, вызванных обстрелами - 18, пожаров в экосистемах, вызванных неосторожным обращением с огнем - 3, пожаров в частном секторе и на объектах, которые произошли по другим причинам, не связанным обстрелами - 7, также 2 раза на разборку завалов, 4 - в помощь населению и ликвидации последствий ДТП.

Пиротехнические подразделения ГСЧС обезвредили 95 боеприпасов и других взрывоопасных предметов.