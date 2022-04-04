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04.04.2022  09:06   Рита Парфенова

Под Харьковом обстреляли эвакуационные автобусы: есть погибший

Рашисты не дали провести эвакуацию пациентов балаклейской больницы, которую обстреливали накануне.

Под Харьковом обстреляли эвакуационные автобусы

По факту обстрела эвакуационного автобуса в оккупированной Балаклее в Изюмщине начато расследование, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Как сообщалось ранее, 2 апреля 2022 года российские оккупантыы произвели артиллерийский обстрел больницы во временно оккупированной Балаклее Изюмского района Харьковской области. В то время там находились пациенты и персонал.

В город была направлена ​​колонна автобусов для эвакуации мирного населения. 3 апреля около 16 часов российские военнослужащие обстреляли один из автобусов из автоматического оружия. В результате погиб водитель. В настоящее время устанавливаются сведения о пострадавших.

Следователями СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, прокуратура, харьков
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