04.04.2022 10:15 Рита Парфенова

Медики скорой помощи вернули к жизни пострадавшего от обстрела на Салтовке

Мужчину успешно реанимировали после клинической смерти.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, передает РЕДПОСТ.

3 апреля в службу «103» поступил вызов в один из самых опасных районов города – на Салтовку. В экстренной медицинской помощи нуждался гражданский 35-летний мужчина, попавший под артобстрел, находясь в квартире.

Когда скорая прибыла на вызов, раненый мужчина находился в очень тяжелом состоянии: тяжелая открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, взрывчато-обломочное ранение перелом левого плеча. Тяжелые ранения стали причиной клинической смерти. Бригада ЭМД 401 в составе врача Ирины Зудовой, фельдшера Дмитрия Бутенко и водителя Олега Беляева, проведя реанимационные мероприятия, смогла «вернуть» молодого человека к жизни и госпитализировать в лечебное учреждение.