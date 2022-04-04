    
Главная Новости Харькова ЖКХ Подачу воды в Харькове обеспечивают нестандартными решениями,– Водоканал
04.04.2022  11:06   Рита Парфенова

Подачу воды в Харькове обеспечивают нестандартными решениями,– Водоканал

Ремонтники КП «Харьковводоканал» оперативно восстанавливают внутридомовые системы, подключают к водоснабжению вернувшихся домой харьковчан и ликвидируют аварийные ситуации, возникающие после вражеских обстрелов.

В Харькове оперативно восстанавливают подачу воды

Все намеченные и возникающие в течение дня аварийно-ремонтные работы коммунальщики пытаются выполнить в сжатые сроки, чтобы харьковчане обязательно были с водой. Об этом  начальник участка Киевского района управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем Комплекса «Харьковводоотвода» Виктор Маслов, передает РЕДПОСТ.

«Наш трудовой коллектив, порой под неумолкающие взрывы, самоотверженно и геройски продолжает выполнять свою важную работу. К большому сожалению, не обходится без трагических случаев. На днях ремонтники во время выполнения восстановительных работ попали под обстрел и были ранены. Но они, как и весь районный коллектив участка, исполнены решимости продолжать делать все для обеспечения водой харьковчан», - подчеркнул Виктор Маслов.

Начальник участка Киевского района также сообщил, что все чаще приходится прибегать к нестандартным решениям в работе по достижению необходимой цели.

«Используем неординарные методы и малейшую возможность для того, чтобы починить поврежденные внутридомовые системы водоснабжения и водоотвода. В частности, в тех домах, откуда в силу обстоятельств полностью выехали жильцы, подключаем в подвальных помещениях водоснабжение с тем, чтобы проживающие по соседству харьковчане могли обеспечить себя водой. Есть у нас и приятные рабочие моменты этого строгого времени – подключение к водоснабжению вернувшихся в родной город жителей», - отметил Виктор Маслов.

Источник:   КП "Харьковводоканал"
 Тэги:  вода, харьковводоканал, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.04 ЖКХ ХТС возвращает горячую воду в дома харьковчан (фото) 01.04 ЖКХ Коммунальщики Харькова делают все для обеспечения водой жителей города 31.03 ЖКХ Шесть аварий на водоводах ликвидировали в Харькове
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 