04.04.2022 11:06 Рита Парфенова

Подачу воды в Харькове обеспечивают нестандартными решениями,– Водоканал

Ремонтники КП «Харьковводоканал» оперативно восстанавливают внутридомовые системы, подключают к водоснабжению вернувшихся домой харьковчан и ликвидируют аварийные ситуации, возникающие после вражеских обстрелов.

Все намеченные и возникающие в течение дня аварийно-ремонтные работы коммунальщики пытаются выполнить в сжатые сроки, чтобы харьковчане обязательно были с водой. Об этом начальник участка Киевского района управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем Комплекса «Харьковводоотвода» Виктор Маслов, передает РЕДПОСТ.



«Наш трудовой коллектив, порой под неумолкающие взрывы, самоотверженно и геройски продолжает выполнять свою важную работу. К большому сожалению, не обходится без трагических случаев. На днях ремонтники во время выполнения восстановительных работ попали под обстрел и были ранены. Но они, как и весь районный коллектив участка, исполнены решимости продолжать делать все для обеспечения водой харьковчан», - подчеркнул Виктор Маслов.



Начальник участка Киевского района также сообщил, что все чаще приходится прибегать к нестандартным решениям в работе по достижению необходимой цели.



«Используем неординарные методы и малейшую возможность для того, чтобы починить поврежденные внутридомовые системы водоснабжения и водоотвода. В частности, в тех домах, откуда в силу обстоятельств полностью выехали жильцы, подключаем в подвальных помещениях водоснабжение с тем, чтобы проживающие по соседству харьковчане могли обеспечить себя водой. Есть у нас и приятные рабочие моменты этого строгого времени – подключение к водоснабжению вернувшихся в родной город жителей», - отметил Виктор Маслов.