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04.04.2022  11:24   Рита Парфенова

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 4 апреля

Укрпочта и Новая Почта изменили адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове.


Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОВА.

Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Единственное, на что стоит обратить внимание: адреса пунктов выдачи изменились и уточнено время работы пунктов выдачи «Новой почты».
 


Обновленные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 4 апреля

«Укрпочта»
Время работы: 9:00-15:00

  • №201 просп. Победы, 59;
  • №45 ул. Клочковская, 226А;
  • №22 площадь Свободы, 5;
  • №174 просп. Победы, 75А;
  • №103 ул. Деревянко, 50;
  • №72 просп. Науки, 54.

Обновленные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 4 апреля

«Новая почта»
Время работы: 8:00-13:00

  • №119, просп. Победы, 70;
  • №137, ул. Ахсарова, 21;
  • №10, ул. Пушкинская, 96;
  • №34, ул. Рождественская, 14;
  • №78, ул. Шевченко, 24 А;
  • №11, просп. Гагарина, 41/2;
  • №99, просп. Гагарина, 176;
  • №90, просп. Гагарина, 199;
  • №44, просп. Льва Ландау, 46;
  • №138, проезд Стадионный, 13;
  • №102, ул. Краснодарская, 181Б;
  • №100, просп. Архитектора Алешина, 5;
  • №117, просп. Индустриальный, 24/31;
  • №113, ул. Луи Пастера, 318;
  • №65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;
  • №121, ул. Ньютона, 98.

Обновленные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 4 апреля

Источник:   ХОВА
 Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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