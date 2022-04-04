04.04.2022 11:24 Рита Парфенова

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 4 апреля

Укрпочта и Новая Почта изменили адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове.



Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ХОВА.



Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Единственное, на что стоит обратить внимание: адреса пунктов выдачи изменились и уточнено время работы пунктов выдачи «Новой почты».





Обновленные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 4 апреля

«Укрпочта»

Время работы: 9:00-15:00

№201 просп. Победы, 59;

№45 ул. Клочковская, 226А;

№22 площадь Свободы, 5;

№174 просп. Победы, 75А;

№103 ул. Деревянко, 50;

№72 просп. Науки, 54.

«Новая почта»

Время работы: 8:00-13:00

№119, просп. Победы, 70;

№137, ул. Ахсарова, 21;

№10, ул. Пушкинская, 96;

№34, ул. Рождественская, 14;

№78, ул. Шевченко, 24 А;

№11, просп. Гагарина, 41/2;

№99, просп. Гагарина, 176;

№90, просп. Гагарина, 199;

№44, просп. Льва Ландау, 46;

№138, проезд Стадионный, 13;

№102, ул. Краснодарская, 181Б;

№100, просп. Архитектора Алешина, 5;

№117, просп. Индустриальный, 24/31;

№113, ул. Луи Пастера, 318;

№65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;

№121, ул. Ньютона, 98.