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04.04.2022  12:02   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 4 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 17 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 841 человек. Выздоровело 273 988 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 25 855 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 16 человек (в том числе у 16 жителей города Харькова). 1 человек заболел в Чугуевском районе.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 4 апреля 2022 года

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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