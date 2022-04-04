04.04.2022 12:02 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 4 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 17 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 841 человек. Выздоровело 273 988 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 25 855 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 16 человек (в том числе у 16 жителей города Харькова). 1 человек заболел в Чугуевском районе.