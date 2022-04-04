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04.04.2022  13:06   Рита Парфенова

Обстрел Харькова продолжается: сводка за сутки

За минувшие сутки россияне нанесли 17 обстрелов по районам Салтовки, Пятихаток, Дергачах.


Нацполиция

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

Он отметил, что утром обстрелы жилых районов продолжились.

В результате обстрелов Слободского района Харькова 7 человек погибли, 34 - получили ранения, среди них 3 детей в тяжелом состоянии.

Еще 3 погибших, 7 раненых в сутки в результате обстрела жилого сектора в Дергачах.

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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