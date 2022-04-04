В Харькове обстреляли троллейбусное депо (видео)

В результате обстрела Слободского района Харькова 3 апреля повреждены харьковские троллейбусы и автобусы Karsan.
О повреждениях транспорта в троллейбусном депо Слободского района Харькова сообщили в областной прокуратуре, отметив что по данному факту проводится расследование, передает РЕДПОСТ.
В результате обстрела и поврежден коммунальный транспорт на территории депо: троллейбусы "Богдан" и автобусы Karsan. Эту инфолрмаию подтвердили в Харьковском городском совете. Видео депо после обстрела опубликовало издание Суспільне.
Напомним, 3 апреля 2022 года около 18:00 российские оккупанты обстреляли жилые дома в Слободском районе г. Харькова. В результате повреждено около десяти домов и троллейбусное депо. По предварительной информации, погибли 7 человек. 34 человека получили ранения, среди них трое детей.
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