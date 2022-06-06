06.06.2022 17:35 Леся Копилюк

Кладбище трамваев. Рашисты уничтожили в Харькове трамвайное депо (фото)

Половина трамваев в Салтовском депо уничтожена практически полностью.





Рассказывает Владислав Приймак, директор Салтовского трамвайного депо:

- Основная масса повреждений получена в первые 2 недели. А потом, практически каждый день добавлялось и добавлялось что-то. То там, то там прилетит. Вот эту крышу, например , проломило где-то в начале мая. До этого здание стояло просто без стекол, а потом случилось вот такое. В таком состоянии находится практически весь цех.

Физически полностью уничтожено порядка 60 вагонов. Примерно столько же имеют разную степень повреждений. Возможно, после обследования, часть из них тоже окажутся непригодными для дальнейшей эксплуатации. И есть примерно 2 десятка вагонов, которые, пока, слава Богу, не пострадали. Условно на ходу. Их отсюда надо как-то забрать. Территория предприятия обесточена. Нет ни воды, ни электричества, потому что сети повреждены. И по той информации, которая у меня есть, электричество появится не скоро. Даже когда появиться, то характер разрушений в цеху не позволяет просто включить рубильник и запустить транспорт. Контактная сеть оборвана. Трамвайный путь - отсюда выехать просто нельзя, даже если трамвай целый, разве, что вывезти на автовозе.

– Что Вы чувствуете, когда сюда приходите?

- Боль и грусть. Это предприятие, которое я возглавляю уже 7 лет. Очень многое было сделано.

– Сколько трамваев вашего депо курсируют по городу?

– В конце последнего рабочего дня, когда мы еще работали в линии, до того, как остались без электроэнергии, в линии осталось 2 вагона, которые удалось развернуть на тех участках, где было еще напряжение и они прятались на другой территории. Также по проспекту Тракторостроителей стоят трамваи – это не успевшие заехать в депо до того, как на подстанции исчезло напряжение. Они фактически там со 2 марта. Кстати, местные "помогают" им стать более непригодными для использования.

– Что с коллективом? Где он сейчас чем занимается?

– Сейчас мы занимаемся тем, что переносим производство на территории других предприятий, вывозим отсюда уцелевшее. Возобновляем работу так, чтобы можно было эксплуатировать трамваи.

- Здесь базировались 150 автобусов Карсан, они эксплуатировались с этой территории. С ними как обстоят дела?

- Из них 3 полностью уничтожены, сгорели при попадании. Из 150 автобусов – около 120 имеют какую-то степень повреждений и из них какое-то количество восстановления не подлежит. Вот тут планировалось 2 площадки для размещения автобусов Карсан. Мы уже выполнили планировку территории, вывезли часть грунта и начались работы по отсыпке нижнего слоя.

- Чем уничтожали депо?

По нашему пониманию, здесь было все. И грады, и минометы, и даже авиабомбы. Две из которых не разорвались.

Уцелел вагон серии ХА, построенный еще в 30 годы прошлого столетия. Также восстановлен к 100-летию харьковского трамвая. И в последний раз он был на экскурсии где-то в феврале. Мы думаем над тем, как его отсюда вывезти. Надеюсь, что он не станет просто памятником, а будет продолжать ездить по городу и радовать нас.

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