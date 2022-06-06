06.06.2022 17:50 Виталий Хиневич

Военный эксперт назвал проблемы оккупантов на Донбассе

Российская армия столкнулась с проблемами в боях на Донбассе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Новое время».

Сообщается, что несмотря на внушительное преимущество РФ в артиллерии, в ожесточенных боях на Донбассе российская армия столкнулась с проблемой дефицита резервов, которые так и не смогла привлечь в достаточном количестве без мобилизации.

В качестве примера военный аналитик Игаля Левина привел села Довгеньке.

"Село Довгеньке, о котором много упоминалось, постоянно переходило из рук в руки. То есть оккупанты сконцентрировав огромную группировку, не могут взять село. Мы говорим о фронте в тысячи километров, мы говорим о десятках тысяч людей, а суммарно — это сотни тысяч и постоянно слышим в СМИ, что неделями идет война за какое-то одно село. Какие можно дать оценки армии, которая неделями бьется за село — не городок, не поселок, именно село?", — отметил он.

Кроме этого отмечается, что главная проблема РФ это отсутствие резервов, от которых может спасти только мобилизация.

"Не где-то там вытаскивать 500-700 человек, а десятки и сотни тысяч людей"- подчеркнул эксперт.