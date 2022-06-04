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04.06.2022  11:05   Виталий Хиневич

Невзоров прокомментировал болезнь Путина

Александр Невзоров прокомментировал слухи о смерти и болезни российского диктатора.

Невзоров
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Украина 24».
 
Известный деятель культуры Александр Невзоров дал в интервью телеканалу «Украина 24», в котором высказал свое мнение касаемо смерти и болезни Путина.
 
По его мнению, делать выводы исходя из выражения лица, является спекуляцией.
 
«Реального представления о болезни Путина никто не имеет. Делать выводы по маленькой картинке, по выражению лица и одутловатости щек, является спекуляцией. Такие выводы являются ненадежными»,- отметил Невзоров.
 
Кроме этого Невзоров отметил, что не стоит рассчитывать на болезнь диктатора.
 
«Я предлагаю не рассчитывать на это. Не думать, что болезни и некая справедливость сделает важную работу за людей. Я предлагаю держать в уме вариант, что он в ближайшее время по естественным причинам не умрет»,- поделился своим мнением Александр Невзоров.
 
Напомним, российский журналист Александр Невзоров и его жена стали гражданами Украины.
 
Источник:   Украина 24
 Тэги:  невзоров, смерть путина
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