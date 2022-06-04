В Ватикане выпустили серебряную монету в честь Украины

На 100-й день вторжение рф в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету.
Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, передает РЕДПОСТ.
«Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины», – отметил посол.
Серебряная монета стоимостью 50 евро весит 23 грамма. Вся прибыль от продажи монет будет направлена на помощь Украине.
Напомним, Нацбанк выпустил набор из четырех серебряных монет «Казацкие клейноды» номиналом в 10 гривен в двух вариантах упаковки – в деревянном футляре и сувенирной упаковке с флоковым покрытием.
Комментариев: 0
Реализуйте свою тягу к общению – и у вас будет шанс добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны перспективные знакомства, заключение контрактов, налаживание или укрепление деловых связей.
Утро ожидается безоблачным, и почти весь день в Харькове небо будет оставаться ясным, только к вечеру появятся первые тучи. Без осадков.
С 2021 года 4 июня в Украине установлен День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
влажность:
давление:
ветер: