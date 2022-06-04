04.06.2022 11:15 Рита Парфенова

В Ватикане выпустили серебряную монету в честь Украины

На 100-й день вторжение рф в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету.

Об этом сообщил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, передает РЕДПОСТ.



«Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины», – отметил посол.



Серебряная монета стоимостью 50 евро весит 23 грамма. Вся прибыль от продажи монет будет направлена на помощь Украине.

Напомним, Нацбанк выпустил набор из четырех серебряных монет «Казацкие клейноды» номиналом в 10 гривен в двух вариантах упаковки – в деревянном футляре и сувенирной упаковке с флоковым покрытием.







