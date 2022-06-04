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04.06.2022  11:35   Виталий Хиневич

Санкции против россии: акции ІТ-компании страны агрессора резко упали

ІТ-компания начала распродавать свои акции.

Санкции против рф
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ТСН».
 
Сообщается, что в акциях «Яндекса» начали распродажи акций, после сообщения о новом пакете санкций против рф.
 
Евросоюз внес в санкционный список сооснователя компании Аркадия Воложа.
 
В ЕС отметили, что Волож работает в секторах экономики, обеспечивающих существенный доход для российских властей. Также, по данным европейских чиновников, основатель "Яндекса" материально поддерживает российское правительство и отвечает за поддержку дестабилизирующей Украины политики.
 
Таким образом, акции компании подешевели на 14,17%.
 
Волож объявил, что покидает совет директоров и должность генерального директора "Яндекса".
 
Напомним, шестой пакет санкций против россии приняли в ЕС.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  санкции, рф
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