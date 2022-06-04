04.06.2022 11:55 Рита Парфенова

ЗСУ ведут бой за Цуповку и Большие Проходы под Харьковом

Продолжается освобождение сел на севере Харьковской области.

Об этом сообщил глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.

«Вооруженные силы Украины ведут бои за освобождение Цуповки и Больших Проходов», – говорится в сводке за прошедшие сутки.

С 3 по 4 июня оккупанты продолжили обстреливать населенные пункты Дергачевщины. Артиллерийские удары нанесены поселкам Дергачи, Безруки, Слатино, Русской Лозовой, Питомнику. Из минометов обстреляны Прудянка, Дементиевка, Цуповка, по этим населенным пунктам враг нанес и удары с воздуха.



Вражеские войска пока контролируют Казачелопанский и Проходовский старостинские округа, а также большую часть Токаровского старостата.

Напомним, продолжаются интенсивные обстрелы подразделений Сил обороны в районах населенных пунктов Глубокое, Русские Тишки, Черкасские Тишки на севере Харьковской области и поселка Старый Салтов на северо-востоке области.