    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ЗСУ ведут бой за Цуповку и Большие Проходы под Харьковом
04.06.2022  11:55   Рита Парфенова

ЗСУ ведут бой за Цуповку и Большие Проходы под Харьковом

Продолжается освобождение сел на севере Харьковской области.

facebook.com/GeneralStaff.ua/

Об этом сообщил глава Дергачевской общины Вячеслав Задоренко, передает РЕДПОСТ.

«Вооруженные силы Украины ведут бои за освобождение Цуповки и Больших Проходов», – говорится в сводке за прошедшие сутки.

С 3 по 4 июня оккупанты продолжили обстреливать населенные пункты Дергачевщины. Артиллерийские удары нанесены поселкам Дергачи, Безруки, Слатино, Русской Лозовой, Питомнику. Из минометов обстреляны Прудянка, Дементиевка, Цуповка, по этим населенным пунктам враг нанес и удары с воздуха.

Вражеские войска пока контролируют Казачелопанский и Проходовский старостинские округа, а также большую часть Токаровского старостата.

Напомним, продолжаются интенсивные обстрелы подразделений Сил обороны в районах населенных пунктов Глубокое, Русские Тишки, Черкасские Тишки на севере Харьковской области и поселка Старый Салтов на северо-востоке области.

Источник:   Дергачевский горсовет
 Тэги:  агрессия россии, дергачи, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.06 Криминал и происшествия Ситуация в Харькове на утро 4 июня: сводка ХОВА 04.06 Криминал и происшествия Оккупанты перемещают колонны техники по Харковской области 04.06 Криминал и происшествия Враг нанес ракетный удар по транспортной инфраструктуре Харьковской области, - Генштаб
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 