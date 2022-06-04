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04.06.2022  08:51   

Враг нанес ракетный удар по транспортной инфраструктуре Харьковской области, - Генштаб

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Враг нанес ракетный удар по поселку Харьковской области, - Генштаб

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

На Харьковском направлении основные усилия россин сосредоточены на удержании занятых рубежей.

Враг нанес ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Мохнач Змиевского района.

С целью задержания продвижения войск ВСУ продолжаюься интенсивные обстрелы подразделений Сил обороны в районах населенных пунктов Глубокое, Русские Тишки, Черкасские Тишки на севере Харьковской области и поселка Старый Салтов на северо-востоке области.

Ранее РЕДПОСТ писал, что враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Башкировка, Моспино, Русская Лозовая, Печенеги и Михайловка. Нанес авиационные удары вблизи Нового.

 

Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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