Враг нанес ракетный удар по транспортной инфраструктуре Харьковской области, - Генштаб

Российские оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
На Харьковском направлении основные усилия россин сосредоточены на удержании занятых рубежей.
Враг нанес ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Мохнач Змиевского района.
С целью задержания продвижения войск ВСУ продолжаюься интенсивные обстрелы подразделений Сил обороны в районах населенных пунктов Глубокое, Русские Тишки, Черкасские Тишки на севере Харьковской области и поселка Старый Салтов на северо-востоке области.
Ранее РЕДПОСТ писал, что враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Башкировка, Моспино, Русская Лозовая, Печенеги и Михайловка. Нанес авиационные удары вблизи Нового.
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