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04.06.2022  09:33   Рита Парфенова

Оккупанты перемещают колонны техники по Харковской области

Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.


facebook.com/GeneralStaff.ua

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия. В направлении населенного пункта Шиповатое Великобурлукского района отмечено перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами. В обратном направлении осуществляется эвакуация поврежденного вооружения и военной техники (до 100 единиц).

На Славянском направлении, с целью снижения боевого потенциала наших войск, противник совершал артиллерийские обстрелы населенных пунктов Грушеваха, Татьяновка и Дибровное. Проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел. Вел безуспешное наступление в направлении населенного пункта Вернополья, понес потери.

Напомним, враг нанес ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Мохнач Змиевского района.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
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