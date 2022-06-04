Оккупанты перемещают колонны техники по Харковской области

Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.
Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.
На Слобожанском направлении продолжаются боевые действия. В направлении населенного пункта Шиповатое Великобурлукского района отмечено перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами. В обратном направлении осуществляется эвакуация поврежденного вооружения и военной техники (до 100 единиц).
На Славянском направлении, с целью снижения боевого потенциала наших войск, противник совершал артиллерийские обстрелы населенных пунктов Грушеваха, Татьяновка и Дибровное. Проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Богородичное, успеха не имел. Вел безуспешное наступление в направлении населенного пункта Вернополья, понес потери.
Напомним, враг нанес ракетный удар по объекту транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Мохнач Змиевского района.
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