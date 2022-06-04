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04.06.2022  12:05   Виталий Хиневич

Харьковские спасатели провели рейд на водоемах

Спасатели провели рейд и рассказали людям об опасности.

Спасатели Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
 
Сообщается, что 02 июня спасатели из Немышлянского района Харькова вместе с представителями органов власти и полиции провели рейд водоемов, чтобы предупредить отдыхающих об опасности отдыха. Они побывали на Петренковском и Кулиничевском водоемах, встретились с людьми, которые проводили там досуг и провели с ними разъяснительную работу.
 
Рейдовики напомнили людям, что в этом году из-за военных действий со стороны рашистов купальный сезон в Харьковской области официально не открыт.
 
«Большая территория лесополос и пляжей остается заминированной, а в акваториях водоемов возможно нахождение большого количества не разорванных боеприпасов. Поэтому специалисты ГСЧС рекомендуют воздержаться от пляжного отдыха в период войны»,- отметили в ГСЧС.
 
Напомним, на предприятии Харькова люди подорвались на снаряде.
 
Источник:   ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  водоемы. рейд, спасатели, харьков
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