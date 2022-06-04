В Харькове создали клумбу, посвященную украинским воинам (фото)

В Харькове появилась клумба, посвященная людям, которые защищают независимость страны с первого дня вторжения агрессора.
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ
Возле «Зеркальной струи» создали цветочное панно, посвященное Вооруженным Силам Украины, передает РЕДПОСТ.
В круге из белой мраморной крошки расположена цветочная эмблема Вооруженных Сил, а сверху выложен флаг Украины и надпись ЗСУ. Над новой клумбой озеленители СКП «Харьковзеленстрой» трудились неделю.
Для создания клумбы понадобились:
Напомним, в Индустриальном районе Харькова в честь воинов ВСУ создали клумбу.
Реализуйте свою тягу к общению – и у вас будет шанс добиться от окружающих того, к чему вы давно стремились. Возможны перспективные знакомства, заключение контрактов, налаживание или укрепление деловых связей.
Утро ожидается безоблачным, и почти весь день в Харькове небо будет оставаться ясным, только к вечеру появятся первые тучи. Без осадков.
С 2021 года 4 июня в Украине установлен День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины.
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