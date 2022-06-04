    
Главная Фото Общество В Харькове создали клумбу, посвященную украинским воинам (фото)
04.06.2022  12:26   

В Харькове создали клумбу, посвященную украинским воинам (фото)

В Харькове появилась клумба, посвященная людям, которые защищают независимость страны с первого дня вторжения агрессора.

Харьков, Зеркальная струя, клумба, ЗСУ
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

Возле «Зеркальной струи» создали цветочное панно, посвященное Вооруженным Силам Украины, передает РЕДПОСТ.

В круге из белой мраморной крошки расположена цветочная эмблема Вооруженных Сил, а сверху выложен флаг Украины и надпись ЗСУ. Над новой клумбой озеленители СКП «Харьковзеленстрой» трудились неделю.

Для создания клумбы понадобились:

  • ирезины
  • малиновая петуния
  • коричневая альтернатера
  • голубая петуния
  • синяя мраморная крошка
  • желтая мраморная крошка
  • белый мраморный камень
  • голубая мраморная крошка
  • и любовь озеленителей.

Напомним, в Индустриальном районе Харькова в честь воинов ВСУ создали клумбу.

Фотогалерея

Тэги:  зеркальная струя, клумба, зсу, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.07 Культура и Туризм Как выглядит один из символов Харькова Зеркальная струя (фото)   16.07 ВИДЕО Зеркальная струя - беседка и фонтан в Харькове, первый символ города. Гордость Харькова 24.05 ВИДЕО "Зеркальная струя" по праву является одним из самых красивых символов Харькова (ВИДЕО)
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 