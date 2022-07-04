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04.07.2022  20:35   Ганна Кравцова

В Харькове прошел концерт возле Зеркальной Струи (фото)

В вышиванках и с украинскими мотивами. Артисты Харьковского оперного театра выступили в центре Харькова, возле Зеркальной струи.

Харьков, Схід Опера, Зеркальная струя
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

Харьковские музыканты продолжают транслировать украинскую культуру и исполнять народные композиции. Артисты Восток Опера открывают свою новую концертную программу. Будут выступать в разных локациях города, а первую выбрали как раз в сердце мегаполиса – Зеркальная струя.
 
"Наш родной Харьковский оперный театр будет демонстрировать свое искусство харьковчанам в это опасное время. И я так понимаю, что это будут программы, которые будут включать в себя украинскую, украинскую классическую музыку, украинские песни, европейскую музыку, европейские песни. Мы надеемся, что это понравится нашему зрителю, который очень соскучился по нам и мы это знаем. И мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем провести такое количество мероприятий, чтобы порадовать своим искусством наших харьковчан" - сообщил Игорь Тулузов, первый заместитель Генерального директора ХНАТОБ имени Г. Лысенко.
 
Солисты Схід Опера исполняют украинские композиции не только в родном Харькове, но и ездят в разные города других стран. Часть коллектива сейчас находятся в европейском туре по Словакии, Италии и Литве. И дальше, говорят харьковские артисты, будут продолжать исполнять украинские композиции и демонстрировать культуру нашей страны западноевропейскому зрителю.

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Тэги:  концерт, зеркальная струя, схід опера, харьков
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