04.07.2022 20:59 Дмитрий Колоней

В Харькове занялись популяризацией украинского языка

Об этомсообщили в Управлении по делам семьи и молодежи Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Управление по делам семьи и молодежи, в городе стартовал новый проект «Изучай украинский с Харьковом» для обогащения знаний украинского языка и культуры.

Цель проекта - популяризация украинского языка и литературы на примере известных локаций Харькова и выдающихся горожан. Проект будет способствовать повышению языковой и культурной грамотности детей, молодежи и всех желающих обогатить свой словарный запас.

«Instagram». Подборку языковых заметок и видео, которая будет постоянно дополняться, можно просмотреть на социальных страницах управления в «Facebook»

«Материалы представлены в формате коротких и интересных видео, что позволяет легко воспринимать и запоминать базовые слова и фразы, а также правильно использовать украинский язык», - отметили в управлении.