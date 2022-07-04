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04.07.2022  20:59   Дмитрий Колоней

В Харькове занялись популяризацией украинского языка

Об этомсообщили в Управлении по делам семьи и молодежи Харькова.

Популяризацией украинского языка занялись в Харькове
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Управление по делам семьи и молодежи, в городе стартовал новый проект «Изучай украинский с Харьковом» для обогащения знаний украинского языка и культуры.
 
Цель проекта - популяризация украинского языка и литературы на примере известных локаций Харькова и выдающихся горожан. Проект будет способствовать повышению языковой и культурной грамотности детей, молодежи и всех желающих обогатить свой словарный запас. 
 
Подборку языковых заметок и видео, которая будет постоянно дополняться, можно просмотреть на социальных страницах управления в «Facebook» и «Instagram».
 
«Материалы представлены в формате коротких и интересных видео, что позволяет легко воспринимать и запоминать базовые слова и фразы, а также правильно использовать украинский язык», - отметили в управлении.
 
Тэги:  украинский, изучение, харьков
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