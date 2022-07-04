04.07.2022 20:59 Дмитрий Колоней
В Харькове занялись популяризацией украинского языка
Об этомсообщили в Управлении по делам семьи и молодежи Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Управление по делам семьи и молодежи, в городе стартовал новый проект «Изучай украинский с Харьковом» для обогащения знаний украинского языка и культуры.
Цель проекта - популяризация украинского языка и литературы на примере известных локаций Харькова и выдающихся горожан. Проект будет способствовать повышению языковой и культурной грамотности детей, молодежи и всех желающих обогатить свой словарный запас.
Подборку языковых заметок и видео, которая будет постоянно дополняться, можно просмотреть на социальных страницах управления в «Facebook»
и «Instagram»
.
«Материалы представлены в формате коротких и интересных видео, что позволяет легко воспринимать и запоминать базовые слова и фразы, а также правильно использовать украинский язык», - отметили в управлении.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости