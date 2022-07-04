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04.07.2022  21:36   Дмитрий Колоней

Коммунальщики Харькова получают более ста заявок в день

Об этом сообщили в КСП «Харьковгорлифт».


Фотография из открытых источников
Как сообщате РЕДПОСТ, ссылаясь на КСП «Харьковгорлифт», специалисты предприятия следят за исправностью лифтового оборудования в 39 медицинских учреждениях города и жилых домах коммунальной формы собственности в условиях войны.
 
Как сообщили на предприятии, рабочие устраняют аварийные ситуации, связанные с обстрелами инфраструктуры, выполняют техобслуживание оборудования, электромонтеры КСП «Харьковгорлифт» совместно со специалистами АО «Харьковоблэнерго» восстанавливают электросети и электрооборудование зданий для полного электроснабжения, в том числе в укрытиях.
 
По информации центральной диспетчерской службы предприятия, в воскресенье, 3 июля, поступило 124 заявки по вопросам неисправности внутридомовых электросетей. В 87 случаях отсутствие света было связано с авариями на внешних электросетях (выполнение работ - в компетенции РЭС), 37 заявок, которые были в компетенции КСП «Харьковгорлифт», выполнили в тот же день.
 
Кроме того, на КСП «Харьковгорлифт» проводят обучение персонала согласно новым инструкциям по охране труда, в частности - по действиям персонала в случае начала боевых действий (артобстрелы, бомбардировки и т.п.); по оказанию домедицинской помощи; по проведению работ на территориях, где проходят боевые действия.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  лифт, электросети, харьков
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