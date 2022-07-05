05.07.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 5 июля

День будет ясным и солнечным. Осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Днем малооблачно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +30°...+31°C (ощущается как +31°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +30°...+25°C (ощущается как +30°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Приметы дня:

Утром наблюдали за туманом: если он стелется по воде - будет хорошая погода.

Наши предки в этот день ожидали дождя, так как он указывал на хороший урожай хлебов.

Хороший урожай обещал и месяц, который играет вечером.

Жаркий день 5 июля – в декабре будут сильные морозы.

Комары летают роем – к хорошей погоде.

Вечером выпала роса – на следующий день будет хорошая погода.