Прогноз погоды в Харькове на вторник, 5 июля

День будет ясным и солнечным. Осадков синоптики не прогнозируют.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт sinoptik.ua.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +20°...+27°C (ощущается как +27°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Днем малооблачно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +30°...+31°C (ощущается как +31°C). Ветер северный, 3 м/с. Влажность воздуха 33%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Вечером ясно, вероятность осадков 4%. Температура воздуха +30°...+25°C (ощущается как +30°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 47%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Дела будут спориться, проблемы находить неожиданное изящное решение. Хватайте удачу за хвост!
День будет ясным и солнечным. Осадков синоптики не прогнозируют.
Сегодня отмечаются самые летние праздники: день рождения туристических агентств и день бикини.
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