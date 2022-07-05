Гороскоп на 5 июля для всех знаков зодиака: что обещают звезды

Сегодня многое может получаться как бы само собой. Дела будут спориться, проблемы находить неожиданное изящное решение. Хватайте удачу за хвост!
Овну практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих – они и так будут на его стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Овен будет пользоваться повышенным спросом! Звезды советуют ему потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Овна будут выглядеть привлекательно, а слова – убедительно, так что он может рассчитывать на нужный результат.
Тельцу стоит посвятить день обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее – это будет получаться у него лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Тельцу не стоит даже браться за важные дела. День наделяет его умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому, Телец способен найти решение любой проблемы, а его планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая Китайская стена.
Наибольший успех в любых делах Близнецам принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, они могут действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде позволят им добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего Близнецам стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями!
Гороскоп Рака обещает успех в делах, однако «виновной» в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Рака решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят ему с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты могут оказаться Раку по плечу. А все потому, что он будет точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное – как.
Звезды предупреждают Льва о том, что между ним и его планами могут встать препятствия. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Лев думал, уже решены, способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что его планы потерпят крах. Просто Льву придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.
Если у Девы не все получится, то виновата в этом будет исключительно она сама. День предвещает ей хорошие возможности, однако Дева может не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Дева способна наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершала. Чтобы день оказался продуктивным, Деве не следует расслабляться. Залог ее успеха – внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.
Весы будут отличным дипломатом и при желании сумеют найти общий язык с кем угодно – и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у них накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды советуют им не откладывать разговор на другой день. Весы сумеют донести свои чувства и мысли до собеседника и имеют все шансы на то, что их правильно поймут.
Скорпиону будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее ему будет за это дело взяться: его гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Скорпиона вмешательства, он способен затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку – все эти обычные дела будут казаться Скорпиону ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды советуют Скорпиону как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.
Стрелец, скорее всего, будет полностью удовлетворен течением своих дел – события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, у Стрельца вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что он способен буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ним рядом.
Звезды предупреждает Козерога о том, что ему может не хватить опыта или знаний для решения каких-то вопросов. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Козерог не признается в своем невежестве, то рискует наделать ошибок. Единственный правильный путь – советоваться с окружающими: в работе Козерогу будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте – назначить мудрого третейского судью.
Дела у Водолея обещают складываться удачно даже без особенных усилий с его стороны! Это один из немногих дней, когда желания Водолея будут совпадать с его возможностями. Не исключено, что судьба порадует Водолея приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Водолей планировал крупный проект или ответственный разговор – самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для него должен стать: «Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!».
У Рыб не лучший день для учебы, умственной работы и планирования – слишком много они могут наделать ошибок. Если же Рыбам все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить сегодняшние планы в жизнь! Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать.
Сегодня многое может получаться как бы само собой. Дела будут спориться, проблемы находить неожиданное изящное решение. Хватайте удачу за хвост!
День будет ясным и солнечным. Осадков синоптики не прогнозируют.
Сегодня отмечаются самые летние праздники: день рождения туристических агентств и день бикини.
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