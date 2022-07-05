05.07.2022 07:30 Рита Парфенова

5 июля: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Сегодня отмечаются самые летние праздники: день рождения туристических агентств и день бикини.

5 июля 1841 года 33-летний баптистский проповедник и активный борец с повальным в тогдашней Англии пьянством Томас Кук организовал первую в мире групповую туристическую поездку.

По его настоянию железнодорожная компания Midland Counties Railway предоставила специальный поезд для «безалкогольной» поездки 570 рабочих по живописному маршруту между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир в Средней Англии.



Вскоре поездки стали регулярными, а в 1850-х годах появились маршруты по многим европейским городам.



В 1865 году Кук открыл для соотечественников Новый Свет, а для американцев – старушку Европу.



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В этот день в 1946 году во время показа мод в Париже впервые представлен новый женский купальник.



На показе парижского модельера Луи Риара стриптизерша Мишлен Бернардини вышла на подиум, прикрытая двумя узкими полосками ткани – в новой модели купальника, созданного модельерами из Франции – Жаком Хеймом и Луи Реардом.



Это изобретение было тогда настолько дерзким, что ни одна манекенщица не согласилась выйти в нем на подиум, чтобы не запятнать свою репутацию.



Костюм посчитали пощечиной общественному вкусу и тут же окрестили «бикини» – по имени атолла, над которым четырьмя днями ранее США провели испытание атомной бомбы.



Бикини немедленно запретили на многих курортах. Так продолжалось до середины 1950-х годов. Все изменилось с выходом на экраны нашумевшего фильма «И Бог создал женщину». В нем первая европейская секс-бомба Бриджит Бардо снялась в бикини, что моментально смело все барьеры!



После ставшего культовым фильма модные купальники стали господствовать на модных итальянских и французских курортах. А швейные фабрики, работая в три смены, еще несколько лет не могли удовлетворить всех заказчиц.

Также в этот день...

В 1054 году в созвездии Тельца взорвалась звезда, создав огромную сверхновую, видимую на Земле в течение 23 суток днем и 633 суток ночью. Явление вызвало огромную панику в разных странах.



1439 – на Флорентийском соборе митрополит Киевский Исидор вместе с греческим архиепископом Василием Бессарионом подписали церковную унию об объединении Православной и Католической Церквей под властью Римского Папы.



1687 – опубликованы «Математические начала натуральной философии» Исаака Ньютона – фундаментальный труд, в котором он сформулировал закон всемирного тяготения и три закона, заложившие основы классической механики.



1865 – в Лондоне основана благотворительная организация «Армия спасения».



1879 – родился Дуайт Дэвис, американский теннисист, ставший затем членом правительства США. По инициативе Дэвиса с 1900 года стало разыгрываться первенство мира среди мужских команд по теннису, носящее ныне название Кубок Дэвиса.



1881 – близ города Луксор (Египет) открыта уникальная древнеегипетская гробница с захоронениями легендарных фараонов.



1889 – родился Жан Кокто, французский поэт, писатель, театральный деятель, кинорежиссер.



1922 – введены «Нансеновские паспорта» для беженцев. Этот документ заменял эмигрантам национальные или международные паспорта и признавался государствами-участниками Женевских соглашений вплоть до момента приобретения нового гражданства их владельцами.



1954 – Элвис Пресли записал свою первую песню – That's All Right, Mama.



1965 – в Калуше (Ивано-Франковская область) введен в эксплуатацию химически металлургический комбинат.



1965 – в Киеве начато строительство нового жилого массива Оболонь.



1974 – в Лозанне (Швейцария) Украинская ССР подписала Всемирный почтовый конвенцию.



1980 – родилась Ева Грин, французско-американская актриса («Мрачные тени», «Казино «Рояль», «Последняя любовь на Земле»).



1985 – родился Франсуа Арно, канадский актер («Борджиа»).



1994 – в Институте подготовки кадров Службы безопасности Украины состоялся первый выпуск слушателей.



2014 – украинские войска освободили город Славянск и город Краматорск от боевиков «ДНР».



Именины отмечают: Василий, Гавриил, Галактион, Геннадий, Григорий, Зинаида, Ульяна, Федор.