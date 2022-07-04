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04.07.2022  20:19   Дмитрий Колоней

Из Харькова отправлена гуманитарная помощь в десять громад области

В конце прошлой недели жителям области отправили овощи и детские товары, харьковчанам также передали продуктовые наборы.

Гуманитарная помощь отправлена в десять громад Харьковщины
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт ХОГА, в общей сложности из областного логистического центра отгрузили более 128 тонн овощей. Эта помощь, в частности, поступила на гуманитарные отделения "Новой почты" и "Укрпочты" в Харькове. Также на почтовые пункты выдачи Харькова отправили по 9,5 тонны сахара и муки, ячневую и перловую крупу и около 22 тысяч продуктовых наборов.
 
Продолжает поступать гуманитарная помощь и жителям области. На прошлой неделе передали овощи, детские подгузники и средства гигиены в Малоданиловскую, Малиновскую, Дергачевскую, Песочинскую, Новопокровскую, Валковскую, Слобожанскую, Краснокутскую, Змиевскую, Богодуховскую громады.
 
В Дергачах, Малой Даниловке и Песочине получили еще детское питание: сухие смеси, пюре, каши, молоко.
 
Областной логистический центр поддерживает также продуктами защитников региона. Так, на прошлой неделе бойцам передали консервы, напитки, печенье, сухпайки, блюда быстрого приготовления.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  гуманитарная помощь, продуты, харьков
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