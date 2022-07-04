04.07.2022 20:19 Дмитрий Колоней

Из Харькова отправлена гуманитарная помощь в десять громад области

В конце прошлой недели жителям области отправили овощи и детские товары, харьковчанам также передали продуктовые наборы.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт ХОГА, в общей сложности из областного логистического центра отгрузили более 128 тонн овощей. Эта помощь, в частности, поступила на гуманитарные отделения "Новой почты" и "Укрпочты" в Харькове. Также на почтовые пункты выдачи Харькова отправили по 9,5 тонны сахара и муки, ячневую и перловую крупу и около 22 тысяч продуктовых наборов.

Продолжает поступать гуманитарная помощь и жителям области. На прошлой неделе передали овощи, детские подгузники и средства гигиены в Малоданиловскую, Малиновскую, Дергачевскую, Песочинскую, Новопокровскую, Валковскую, Слобожанскую, Краснокутскую, Змиевскую, Богодуховскую громады.

В Дергачах, Малой Даниловке и Песочине получили еще детское питание: сухие смеси, пюре, каши, молоко.

Областной логистический центр поддерживает также продуктами защитников региона. Так, на прошлой неделе бойцам передали консервы, напитки, печенье, сухпайки, блюда быстрого приготовления.