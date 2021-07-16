16.07.2021 09:19

Зеркальная струя - беседка и фонтан в Харькове, первый символ города. Гордость Харькова

Расположена по Сумской улице в сквере Победы, напротив здания Харьковского театра оперы и балета. Была сооружена в 1947 г. по проекту архитектора В. И. Коржа.

Зеркальная струя по сути представляет собой часовню, которая расположена почти в правильном квадрате между улицами: Сумской, Жён Мироносиц, Скрипника и Чернышевской.

Летом 2007 года к 60-летию Стеклянной струи была проведена её реконструкция. При реконструкции установили 137 форсунок, 2 установки искусственного тумана и 135 прожекторов. Чашу фонтана, вмещающую 350 тонн воды, выложили плиткой, стенки облицевали мрамором.

Очередная реконструкция состоялась летом 2015 года параллельно с завершением строительства новой Мироносицкой церкви, которая служит теперь фоном беседки и новой доминантой сквера.

Из интересных фактов: в жаркий день из чаши фонтана испаряется до тонны воды.