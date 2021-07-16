Главная ВИДЕО Зеркальная струя - беседка и фонтан в Харькове, первый символ города. Гордость Харькова
16.07.2021  09:19   

Зеркальная струя - беседка и фонтан в Харькове, первый символ города. Гордость Харькова

Расположена по Сумской улице в сквере Победы, напротив здания Харьковского театра оперы и балета. Была сооружена в 1947 г. по проекту архитектора В. И. Коржа.

Зеркальная струя по сути представляет собой часовню, которая расположена почти в правильном квадрате между улицами: Сумской, Жён Мироносиц, Скрипника и Чернышевской. 
 
Летом 2007 года к 60-летию Стеклянной струи была проведена её реконструкция. При реконструкции установили 137 форсунок, 2 установки искусственного тумана и 135 прожекторов. Чашу фонтана, вмещающую 350 тонн воды, выложили плиткой, стенки облицевали мрамором.
 
Очередная реконструкция состоялась летом 2015 года параллельно с завершением строительства новой Мироносицкой церкви, которая служит теперь фоном беседки и новой доминантой сквера.
 
Из интересных фактов: в жаркий день из чаши фонтана испаряется до тонны воды.
 
Тэги:  харьков, зеркальная струя, гордость харькова
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.07 ВИДЕО Площадь Архитекторов. Гордость Харькова 16.07 Общество Никто не уйдет сухим: в парке Горького отметят Экватор лета 16.07 ЖКХ Аварийное отключение воды в Харькове 16 июля. Список адресов
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 