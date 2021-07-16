16.07.2021 08:56 Рита Парфенова

Аварийное отключение воды в Харькове 16 июля. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.





Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

ул. Мохначанская, 87 (п. №1), ул. Мохначанская, 85 до 20:00 16 июля.



Киевский район:

ул. Метростроителей, 1 (стояк) до 20:00 16 июля.



Московский район:

ул. Примеровская, 4, ул. Спартака, 8/2, пр. Московский, 89 (спаренный стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 58 (п. №1, спаренный стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 87 (п. №1, стояк) до 17:00 16 июля;

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 61 (стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 70 (п. №4, стояк), ул. Брюсова (ч/с), ул. Сомовская (ч/с), ул. Сергеевская (ч/с), ул. Новонабережная (ч/с), ул. Франковская, 10 до 20:00 16 июля.



Новобаварский район:

ул. Тимирязева, 28 (п. №1-3) до 20:00 16 июля.



Основянский район:

ул. Богдана Хмельницкого, 6, 10 14/1, пр. Московский, 46, 52, 34, 36, 44, 54, 54/56, 68, 76, 90, 40/42, 54-а, 72, 64-а до 20:00 16 июля.



Слободской район:

ул. Зерновая, 53-б (спаренный стояк) до 17:00 16 июля;

пер. Зерновой, 6/5 (п. №1, стояк) до 20:00 16 июля.



Шевченковский район:

пр. Победы, 78-б (п. №1, стояк), пр. Победы, 78-а (п. №2, стояк), ул. Космонавтов, 3 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 148-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 78-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 61-б (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 15, 17, 19 до 20:00 16 июля.