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16.07.2021  08:22   Рита Парфенова

В Харькове продлили запрет проезда транспорта по Олеся Гончара

Движение по улице Олеся Гончара будет запрещено еще месяц.


// РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ со слкой на сайт горсовета, движение транспорта по улице Олеся Гончара, на участке от улицы Сумской до улицы Алчевских, будет запрещено до 20 августа.

Продление сроков связано с продолжением ремонтных работ на магистральном трубопроводе по ул. Олеся Гончара, сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета. Там идет реконструкция тепловой магистрали  на участке от улицы Алчевских  до улицы Сумской. Коммунальщики собираются заменить 528 метров технически и морально устаревших труб.

Объезд закрытого участка по-прежнему организован по прилегающим улицам: Маяковского, Алчевских, Сумской, Веснина и др.
 
Напомним, ранее движение планировалось открыть в середине июля.
Источник:   ХГС
 Тэги:  харьков, движение, транспорт
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