В Харькове продлили запрет проезда транспорта по Олеся Гончара

Движение по улице Олеся Гончара будет запрещено еще месяц.
Как сообщает РЕДПОСТ со слкой на сайт горсовета, движение транспорта по улице Олеся Гончара, на участке от улицы Сумской до улицы Алчевских, будет запрещено до 20 августа.
Продление сроков связано с продолжением ремонтных работ на магистральном трубопроводе по ул. Олеся Гончара, сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета. Там идет реконструкция тепловой магистрали на участке от улицы Алчевских до улицы Сумской. Коммунальщики собираются заменить 528 метров технически и морально устаревших труб.
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