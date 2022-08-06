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06.08.2022  10:04   Василь Голосний

В Харкові відновлюють побиті російськими окупантами Карсани (фото)

Із 150 нових сучасних автобусів, які Харків закупив в рамках запровадження транспортної реформи, 123 були розтрощені під час масових ворожих бомбардувань: як у місці дислокації, так і на маршрутах.

Ремонт автобуса Карсан, Харьков
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Три машини взагалі вигоріли вщент, розповідають в депо, де повертають до життя понівечену техніку.
 
Завдання: відновити в найкоротші строки максимальну кількість рухомого складу. На сьогоднішній день 56 відремонтованих автобусів вже працюють на маршрутах. 

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Тэги:  агрессия россии, харьков, карсан, ремонт, депо
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