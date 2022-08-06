В Харкові відновлюють побиті російськими окупантами Карсани (фото)

Із 150 нових сучасних автобусів, які Харків закупив в рамках запровадження транспортної реформи, 123 були розтрощені під час масових ворожих бомбардувань: як у місці дислокації, так і на маршрутах.
День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.
Вранці у Харкові розпогодиться, досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Без опадів.
Сьогодні планета відзначає Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї та Міжнародний день «Лікарі миру за мир».
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