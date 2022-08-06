06.08.2022 10:04 Василь Голосний

В Харкові відновлюють побиті російськими окупантами Карсани (фото)

Із 150 нових сучасних автобусів, які Харків закупив в рамках запровадження транспортної реформи, 123 були розтрощені під час масових ворожих бомбардувань: як у місці дислокації, так і на маршрутах.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Три машини взагалі вигоріли вщент, розповідають в депо, де повертають до життя понівечену техніку. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТТри машини взагалі вигоріли вщент, розповідають в депо, де повертають до життя понівечену техніку.

Завдання: відновити в найкоротші строки максимальну кількість рухомого складу. На сьогоднішній день 56 відремонтованих автобусів вже працюють на маршрутах.

Фотогалерея