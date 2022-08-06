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06.08.2022  10:00   Віталій Хінєвіч

Нова партія вакцини від коронавірусу надійшла до Харківської області

До Харківської області надійшло 14 тисяч доз вакцини від коронавірусної інфекції.

Коронавірус Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що в область надійшло 14 тисяч доз вакцини Comirnaty Tris від Pfizer. Також очікується більше 6 тисяч доз вакцини Janssen.
 
Крім того, на сьогодні регіон у достатній кількості забезпечений вакциною CoronaVac. 
 
«У Харкові можна щепитися в поліклініках, в області – в інших медичних установах. Можна отримати як першу чи другу дозу, так і бустерну або додаткову», – повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.  
 
Він зазначив, що технічна можливість внесення нової вакцини Comirnaty Tris до Електронної системи охорони здоров‘я і завантаження оновлених ковід-сертифікатів у «Дія» стане можливим з наступного тижня.
 
Також директор Департаменту розповів, що в Україні зараз переважають різновиди штаму «Омікрон». В Європі вже починається хвиля захворювання, тож кількість пацієнтів із коронавірусом може зрости і в нашому регіоні.
 
«Я нагадую, що єдиним дієвим засобом протидії хворобі є вакцинація. До речі, у мене сьогодні підійшов термін отримання бустерної дози, тому я прийшов на щеплення. В залежності від того, яка вакцина була зроблена першою, можна робити бустерну дозу як  Janssen – це векторна вакцина, так і Comirnaty Tris – це мРНК вакцина», – говорить Максим Хаустов.
 
Нагадаємо, харківські медики отримають ноутбуки від французького Уряду.\
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  медицина, харьков
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