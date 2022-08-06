06.08.2022 10:00 Віталій Хінєвіч

Нова партія вакцини від коронавірусу надійшла до Харківської області

До Харківської області надійшло 14 тисяч доз вакцини від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що в область надійшло 14 тисяч доз вакцини Comirnaty Tris від Pfizer. Також очікується більше 6 тисяч доз вакцини Janssen.

Крім того, на сьогодні регіон у достатній кількості забезпечений вакциною CoronaVac.

«У Харкові можна щепитися в поліклініках, в області – в інших медичних установах. Можна отримати як першу чи другу дозу, так і бустерну або додаткову», – повідомив директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

Він зазначив, що технічна можливість внесення нової вакцини Comirnaty Tris до Електронної системи охорони здоров‘я і завантаження оновлених ковід-сертифікатів у «Дія» стане можливим з наступного тижня.

Також директор Департаменту розповів, що в Україні зараз переважають різновиди штаму «Омікрон». В Європі вже починається хвиля захворювання, тож кількість пацієнтів із коронавірусом може зрости і в нашому регіоні.

«Я нагадую, що єдиним дієвим засобом протидії хворобі є вакцинація. До речі, у мене сьогодні підійшов термін отримання бустерної дози, тому я прийшов на щеплення. В залежності від того, яка вакцина була зроблена першою, можна робити бустерну дозу як Janssen – це векторна вакцина, так і Comirnaty Tris – це мРНК вакцина», – говорить Максим Хаустов.

Нагадаємо, харківські медики отримають ноутбуки від французького Уряду.\