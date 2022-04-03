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03.04.2022  18:50   Дмитрий Колоней

В Харькове произошло двойное убийство: итоги суток

В Харькове и области продолжается борьба с преступлениями и другими правонарушениями.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, более полутора тысяч граждан обратились к стражам порядка  Харьковщины за прошедшие сутки. Правоохранители отработали все сообщения о преступлениях и правонарушениях. Так, полицейские раскрыли двойное убийство женщин в пригороде Харькова, задержали нескольких мародеров и изъяли наркотики на блок посте.
 
Продолжается борьба с преступлениями и другими правонарушениями. Благодаря принятым мерам задержаны 118 человек, подозреваемых в совершении тяжких и имущественных преступлений предупредили несколько попыток похищения мародерами имущества из киосков и магазинов, пресекли незаконное завладение транспортным средством харьковчанина.
 
Всего в течение суток сотрудники полиции отреагировали на 1514 сообщений граждан о преступлениях и других событиях, доставили в территориальные подразделения 127 человек для проверки на причастность к ведению диверсионной деятельности.
 
Для приема сообщений от граждан бесперебойно работают операторы службы 102, действует чат-бот в мессенджере телеграмм @Kharkiv102_bot.
 
Тэги:  двойное убийство, смерть, харьков
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