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29.05.2022  15:43   Дмитрий Колоней

Скрывался от закона: в харьковской подземке пойман злоумышленник

Стражи порядка задержали мужчину в харьковском метро.

Криминал Харьков: Пойман в метро закладчик, скрывавшийся от закона

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, на станции метро "Проспект Гагарина" полицейские задержали 30-летнего мужчину. Правонарушитель находился в розыске за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове пойман закладчик, копавшийся в земле.
 
Тэги:  закладчик, метро, харьков, скрывался от закона, розыск
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