Скрывался от закона: в харьковской подземке пойман злоумышленник

В этот день

Гороскоп на 30 мая для всех знаков зодиака: что обещают звезды Сегодня как никогда легко принять желаемое за действительное и действовать, исходя из ложных предпосылок, поэтому будьте осторожны с деньгами.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 30 мая Порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня и небо в Харькове покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.