15.05.2022 14:48 Дмитрий Колоней

Копался в земле: в Харькове поймали закладчика (фото)

Патрульные Харькова задержали распространители опасного зелья.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, стражи порядка, патрулируя Холодногорский район, внимание правоохранителей привлек мужчина, который что-то прикапывал в землю и делал снимки на мобильный телефон. В время общения очень нервничавший гражданин сообщил, что имеет с собой свертки с наркотиками. Также он признался, что распространяет их с помощью "закладок".

На место была вызвана следственно-оперативная группа. При осмотре вещей у гражданина следователи обнаружили и изъяли 5 свертков с веществом растительного происхождения. Также гражданин показал на телефоне снимки с местами, где уже успел положить подобные свертки.

В дальнейшем обстоятельства будут устанавливаться следователями.