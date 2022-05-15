    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Копался в земле: в Харькове поймали закладчика (фото)
15.05.2022  14:48   Дмитрий Колоней

Копался в земле: в Харькове поймали закладчика (фото)

Патрульные Харькова задержали распространители опасного зелья.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, стражи порядка, патрулируя Холодногорский район, внимание правоохранителей привлек мужчина, который что-то прикапывал в землю и делал снимки на мобильный телефон. В время общения очень нервничавший гражданин сообщил, что имеет с собой свертки с наркотиками. Также он признался, что распространяет их с помощью "закладок".
 
На место была вызвана следственно-оперативная группа. При осмотре вещей у гражданина следователи обнаружили и изъяли 5 свертков с веществом растительного происхождения. Также гражданин показал на телефоне снимки с местами, где уже успел положить подобные свертки.
В дальнейшем обстоятельства будут устанавливаться следователями.
 
Тэги:  наркотики, закладчик, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.05 Криминал и происшествия Наркотики и пьянство: на харьковском проспекте задержали двух злоумышленников 06.05 Криминал и происшествия Пытался убежать: в Харькове задержали закладчика (фото) 02.05 Криминал и происшествия В Харькове на горячем пойман закладчик с грузом опасного зелья (фото, видео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 