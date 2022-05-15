15.05.2022 14:55 Виталий Хиневич

Харьковчан приглашают принять участие в социальной акции

Социальна акция проходит по случаю Международного дня семьи.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что Харьковский городской центр социальных служб «Доверие» по случаю Международного дня семьи предлагает семьям приобщиться к социальной активности «В каждой семье – сила Украины!».

Для участия необходимо всей семьей сделать поделку «Карта семейной жизни» и поделиться результатом с общественностью. Для этого необходимо создать сообщение в своих социальных сетях с фотографией или видеороликом готовой поделки, добавив хештеги: #У_кожнійРодині_силаУкраїни #ХМЦСС_Довіра.

Фотографию или видеоролик с готовой работой и своим впечатлением о ее изготовлении можно отправить на электронную почту [email protected] Присланные работы будут опубликованы на страницах Харьковского городского центра социальных служб «Доверие» в «Facebook» и «Instagram».

«Давайте таким образом покажем, что, несмотря на все трудности войны, наш родной Харьков - несокрушимый, а харьковчане продолжают жить при любых обстоятельствах! С любовью к Украине вместе к победе!» – отметили организаторы.

Напомним, ране проходила акция «Дети Харькова - за мир!».