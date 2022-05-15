15.05.2022 15:36 Дмитрий Колоней

Над Харьковщине появился газ у нескольких тысяч семей

За прошедшие сутки в 15 населенных пунктах Харьковщины ремонтировали газовые сети, которые повредили российские оккупанты.

Как сообщает РЕДПОСТ , по информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА, газовщики работали в Харьковском районе.

“Восстановительные работы провели в городе Люботин и пгт Покотиловка. Эти населенные пункты остались без газа после разрушения вражеским снарядом газопровода высокого давления диаметром 500 мм в Харьковском районе», – отметили в Департаменте.

Ремонтные бригады Люботинского, Мерефянского и Змиевского участков АО «Харьковгаз» в течение двух дней меняли разбитую сеть и в субботу, 14 мая, приступили к подключению населенных пунктов Харьковского района.

Кроме того, работы по пуску газа провели на территории Золочевской и Солоницевской громад.

"В течение субботы специалисты АО «Харьковгаз» возобновили газоснабжение для 14,5 тыс. семей Харьковской области. Сегодня, 15 мая, газовики продолжат пуск газа в дома", - отметили в Департаменте.

Ежедневно возобновляют газоснабжение и в дома харьковчан. За неделю специалисты АО «Харьковгоргаз» вернули газ для 2 тыс. семей.

Больше всего работ по восстановлению происходит в Шевченковском и Индустриальном районах Харькова.