    
Главная Новости Харькова ЖКХ Над Харьковщине появился газ у нескольких тысяч семей
15.05.2022  15:36   Дмитрий Колоней

Над Харьковщине появился газ у нескольких тысяч семей

За прошедшие сутки в 15 населенных пунктах Харьковщины ремонтировали газовые сети, которые повредили российские оккупанты.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, по информации Департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса ХОВА, газовщики работали в Харьковском районе.
 
“Восстановительные работы провели в городе Люботин и пгт Покотиловка. Эти населенные пункты остались без газа после разрушения вражеским снарядом газопровода высокого давления диаметром 500 мм в Харьковском районе», – отметили в Департаменте.
 
Ремонтные бригады Люботинского, Мерефянского и Змиевского участков АО «Харьковгаз» в течение двух дней меняли разбитую сеть и в субботу, 14 мая, приступили к подключению населенных пунктов Харьковского района.
 
Кроме того, работы по пуску газа провели на территории Золочевской и Солоницевской громад.
 
"В течение субботы специалисты АО «Харьковгаз» возобновили газоснабжение для 14,5 тыс. семей Харьковской области. Сегодня, 15 мая, газовики продолжат пуск газа в дома", - отметили в Департаменте.
 
Ежедневно возобновляют газоснабжение и в дома харьковчан. За неделю специалисты АО «Харьковгоргаз» вернули газ для 2 тыс. семей.
 
Больше всего работ по восстановлению происходит в Шевченковском и Индустриальном районах Харькова.
 
Тэги:  коммунальщики, газ, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.05 Власть Вы вселяете веру...", - Игорь Терехов (видео) 09.05 ЖКХ Коммунальщики Харькова поддерживают чистоту в городе 09.05 ЖКХ В Харькове продолжается ремонт поврежденных дорог
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 