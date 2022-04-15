15.04.2022 14:36 Дмитрий Колоней

Акция «Дети Харькова - за мир!» пройдет в городе

Департамент культуры при участии муниципальных культурных центров инициирует проведение традиционного творческого проекта.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на депаратмент, цель мероприятия - продемонстрировать всем, что дети едины в стремлении к миру и счастливому детству. К акции, которая будет проходить в формате марафона на платформах социальных сетей, могут присоединиться все творческие люди.

«Дети должны жить в мирной стране, учиться, петь и улыбаться. Давайте вместе скажем «Нет!» войне и ускорим достижение мира», - отметили в департаменте.

Все желающие могут выслать свои видеоматериалы и аудиозаписи до 26 апреля 2022 года на электронную почту: [email protected] Также можно воспользоваться мессенджерами по номеру телефона: +38 (099) 491-29-35. В департаменте отметили, что понимают возможные трудности, но просят отправлять файлы в максимально возможном качестве.

Напомним, что мероприятие «Дети Харькова - за мир!» проходило ежегодно 1 июня, в Международный день защиты детей, с 2016 по 2019 годы. На пл. Свободы выступали 3-5 тыс. детей - учащихся музыкальных и художественных школ, участников творческих коллективов, школьников и студентов.

В 2019 году мероприятие приобрело статус Всеукраинского фестиваля детского творчества «Мы - Вселенная, мы - дети!».