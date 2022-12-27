    
Главная Фото Суспільство В Харкові пройшла акція «Привітай місто-герой Харків з Новим роком» (фото)
27.12.2022  19:31   Василь Голосний

В Харкові пройшла акція «Привітай місто-герой Харків з Новим роком» (фото)

Міська акція «Привітай місто-герой Харків з Новим роком» відбулася 27 грудня в одному з переходів Харківського метрополітену.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Міська акція «Привітай місто-герой Харків з Новим роком» відбулася 27 грудня в одному з переходів Харківського метрополітену, повідомляє РЕДПОСТ.
 
В переході було встановлено полотно, на якому усі охочі змогли написати свої привітання та побажання місту Харкову на 2023 рік. 
 
На акцію завітав Святий Миколай, якому діти розповідали вірші. Малеча також ділилася з ним мріями на наступний рік. Дітлахи отримали подарунки від міського голови та італійських дітей.
 
Також під час акції діти зі школи «All Stars» провели майстер-клас з сучасного танцю. 
 
Організатори заходу - Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту та Харківський міський центр дозвілля молоді.

Фотогалерея

Тэги:  харьков, новый год, акция, дети
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.12 Суспільство У Харкові привітали подарунками та виставою майже тисячу дітлахів комунальників 27.12 Надзвичайні події Продовжується евакуація мешканців Вовчанська у Харків 27.12 Влада Завдяки вам місто живе та працює - Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 