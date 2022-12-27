27.12.2022 19:31 Василь Голосний

В Харкові пройшла акція «Привітай місто-герой Харків з Новим роком» (фото)

Міська акція «Привітай місто-герой Харків з Новим роком» відбулася 27 грудня в одному з переходів Харківського метрополітену.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Міська акція «Привітай місто-герой Харків з Новим роком» відбулася 27 грудня в одному з переходів Харківського метрополітену, повідомляє РЕДПОСТ

В переході було встановлено полотно, на якому усі охочі змогли написати свої привітання та побажання місту Харкову на 2023 рік.

На акцію завітав Святий Миколай, якому діти розповідали вірші. Малеча також ділилася з ним мріями на наступний рік. Дітлахи отримали подарунки від міського голови та італійських дітей.

Також під час акції діти зі школи «All Stars» провели майстер-клас з сучасного танцю.

Організатори заходу - Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту та Харківський міський центр дозвілля молоді.

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