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27.12.2022  19:00   Дмитро Колонєй

Комунальники міста прочистили харківську річку

Про це поінформували у харківському КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».

Прочистили річку Лопань харківські комунальники

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», фахівці підприємства продовжують

  • прочищати русло водовідвідної канави в Григорівському бору,
  • видаляти з русла річки Лопань дерева, що впали.

Також комунальники

  • прочистили дощоприймальні колодязі на вул. Роганській,
  • промили ділянки колекторів мережі зливової каналізації на вул. Клочківській, вул. Мирній та вул. Роганській.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  коммунальщики, ливневка, харьков
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