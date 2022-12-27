Комунальники міста прочистили харківську річку

Про це поінформували у харківському КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації».
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації», фахівці підприємства продовжують
Також комунальники
Комментариев: 0
На перший план вийде прагнення порядку. Скористайтеся цим, щоб розкласти все по поличках у тій сфері свого життя, яка потребує цього найбільше.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. З самого ранку йтиме дощ зі снігом, під вечір його змінить дощ.
27 грудня відзначається Міжнародний день протиепідемічної готовності.
влажность:
давление:
ветер: