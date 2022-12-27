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27.12.2022  18:37   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв деокуповані території Харківщини

Оперативна інформація станом на вечір 27 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб України:
 
  • На  Слобожанському напрямку обстановка залишається стабільною, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині
  • На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічне, Куп’янськ, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області
 
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також один інший важливий військовий об’єкт.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти обстріляли 9 населених пунктів Харківщини.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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