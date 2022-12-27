27.12.2022 18:37 Дмитро Колонєй
Ворог обстріляв деокуповані території Харківщини
Оперативна інформація станом на вечір 27 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб України:
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На Слобожанському напрямку обстановка залишається стабільною, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, артилерійських та мінометних обстрілів зазнали райони населених пунктів Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.
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На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Дворічне, Куп’янськ, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також один інший важливий військовий об’єкт.
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