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26.12.2022  18:37   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли 9 населених пунктів Харківщини

Оперативна інформація станом на вечір 26 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб України, протягом доби противник здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.
 
  • На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено, артилерійських обстрілів зазнали райони Стариці, Огірцевого, Вовчанська та Рідкодуба Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення,  завдав вогневого ураження по районах  населених пунктів - Новомлинськ, Дворічна, Западне, Табаївка і Берестове на Харківщині.
 
Авіація Сил оборони України протягом доби завдала удару по району зосередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління та 6 районів зосередження живої сили противника. 
 
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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