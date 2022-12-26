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26.12.2022  19:00   Дмитро Колонєй

Учень за кордоном: чи можуть його відрахувати зі школи в Україні

Чи може таке статися, якщо так, то за яких умов.

Стало відомо, відрахують чи ні зі школи в Україні учня, який перебуває за кордоном
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на 24 Освіта, учня за кордоном можуть відрахувати з української школи, але це може статися з наступних причин:
 
  1. протягом пів року учень не підтримує зв'язок зі своїм українським навчальним закладом;
  2. не проходить річну атестацію;
  3. не повідомляє школі, де перебуває.
Відповідне рішення ухвалює педагогічна рада.
 
Якщо ж учень паралельно вчився в українській школі онлайн, на сімейній формі чи екстернаті, після повернення на Батьківщину його можуть перевести на очне навчання. У такому разі батьки пишуть заяву на ім'я директора, і школяра переводять до наступного класу.
 

Чи можна залишити учня в тому ж класі на наступний рік

 
Якщо батьки хочуть, щоб дитина залишилася на наступний рік у тому ж класі, мають пам'ятати:
 
  • учнів 1 – 2 класів можна не переводити до наступного класу один раз протягом навчання в початковій школі;
  • учнів 3 – 8 класів можна залишити на повторне навчання, якщо за річну атестацію вони отримали не більше 3 балів з української мови або математики.
 

Як вчаться українські школярі за кордоном

 
Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:
 
  • онлайн у своїй українській школі;
  • "сімейна" форма;
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що викладачі та студенти проводять заняття для школярів з деокупованих громад Харківської області.
 
Источник:   24 Освіта
 Тэги:  эвакуация, школа, украина, исключение из школы
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