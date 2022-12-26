26.12.2022 19:00 Дмитро Колонєй

Учень за кордоном: чи можуть його відрахувати зі школи в Україні

Чи може таке статися, якщо так, то за яких умов.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на 24 Освіта, учня за кордоном можуть відрахувати з української школи, але це може статися з наступних причин:

протягом пів року учень не підтримує зв'язок зі своїм українським навчальним закладом; не проходить річну атестацію; не повідомляє школі, де перебуває.

Відповідне рішення ухвалює педагогічна рада.

Якщо ж учень паралельно вчився в українській школі онлайн, на сімейній формі чи екстернаті, після повернення на Батьківщину його можуть перевести на очне навчання. У такому разі батьки пишуть заяву на ім'я директора, і школяра переводять до наступного класу.

Чи можна залишити учня в тому ж класі на наступний рік

Якщо батьки хочуть, щоб дитина залишилася на наступний рік у тому ж класі, мають пам'ятати:

учнів 1 – 2 класів можна не переводити до наступного класу один раз протягом навчання в початковій школі;

учнів 3 – 8 класів можна залишити на повторне навчання, якщо за річну атестацію вони отримали не більше 3 балів з української мови або математики.

Як вчаться українські школярі за кордоном

Заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко в ефірі національного телемарафону нагадав, що для українських школярів за кордоном передбачено кілька варіантів навчання:

онлайн у своїй українській школі;

"сімейна" форма;