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14.12.2022  16:55   Віталій Хінєвіч

Викладачі та студенти проводять заняття для школярів з деокупованих громад Харківської області

Через повномасштабне вторгнення рф зруйновано не тільки заклади освіти, а й зменшилася кількість педагогів.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що у звільнених населених пунктах області триває відновлення навчального процесу.
 
«До викладання шкільних дисциплін, зокрема і на деокупованих територіях, доєдналися 44 здобувачі освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди та 16 представників Харківської гуманітарно-педагогічної академії», – зазначили в Департаменті науки і освіти Харківської ОВА.
 
Серед дисциплін, до яких залучили нових спеціалістів: українська мова та література, географія, історія і право, біологія, хімія, англійська та німецька мови тощо.
 
Наразі через обстріли рф ще не в усіх школах вдалося відновити навчальний процес. Так, у Вовчанській громаді нараховується 18 закладів загальної середньої освіти, з них 6 запрацювали з 1 грудня дистанційно.
 
Загалом, за даними департаменту, до початку повномасштабного вторгнення рф у Харківській області нараховували 21 525 вчителів, наразі їхня кількість зменшилася до 18 574 осіб.
 
Нагадаємо, у Харківській області відкриють Центр допомоги населенню деокупованих громад.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  харьков, образование
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