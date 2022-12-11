11.12.2022 13:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області відкриють Центр допомоги населенню деокупованих громад

Практика створення подібного центру вже використовувалася в Бучанській громаді на Київщині навесні цього року.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що мирні жителі, які стали свідками активних бойових дій і пережили окупацію, потребують окремої психологічної підтримки, яку й надаватимуть фахівці центру. Команда фіксуватиме факти воєнних злочинів і злочинів проти людяності, до яких, серед інших, належить примусове вивезення цивільного населення, зокрема дітей і неповнолітніх осіб.

Українці, які потребують психологічної підтримки, можуть звернутися до психологічного хабу, який функціонує при Національному інформаційному бюро. Для цього необхідно зателефонувати на цілодобову гарячу лінію НІБ: 16-48 і залишити заявку на особисту психологічну підтримку.

Нагадаємо, внаслідок дій окупантів постраждала людина у Харківській області.