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11.12.2022  13:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області відкриють Центр допомоги населенню деокупованих громад

Практика створення подібного центру вже використовувалася в Бучанській громаді на Київщині навесні цього року.

Психологічна підтримка
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
Повідомляється, що мирні жителі, які стали свідками активних бойових дій і пережили окупацію, потребують окремої психологічної підтримки, яку й надаватимуть фахівці центру. Команда фіксуватиме факти воєнних злочинів і злочинів проти людяності, до яких, серед інших, належить примусове вивезення цивільного населення, зокрема дітей і неповнолітніх осіб. 
 
Українці, які потребують психологічної підтримки, можуть звернутися до психологічного хабу, який функціонує при Національному інформаційному бюро. Для цього необхідно зателефонувати на цілодобову гарячу лінію НІБ: 16-48 і залишити заявку на особисту психологічну підтримку.
 
Нагадаємо, внаслідок дій окупантів постраждала людина у Харківській області.
 
Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  харьков, психологическая поддержка
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