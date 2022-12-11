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11.12.2022  14:10   Віталій Хінєвіч

Рівень радіації у Харкові та області на 11 грудня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.


Рівень радіації у Харкові та області на 11 грудня

Радіаційний фон на Харківщині відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.

За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 9.00 10 грудня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:

по місту Харкову:

  • Помірки – 0,10 мкЗв/год;
  • вул. Северина Потоцького – 0,13 мкЗв/год.

по Харківській області – 0,10 -0,15 мкЗв/год:

  • м. Балаклія – 0, 11 мкЗв/год;
  • м. Вовчанськ – 0,13 мкЗв/год;
  • м. Дергачі – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Зміїв – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Ізюм – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Красноград – 0,15 мкЗв/год;
  • м. Куп’янськ – 0,10 мкЗв/год;
  • м. Лозова – 0,13 мкЗв/год;
  • м. Чугуїв – 0,11 мкЗв/год;
  • смт Великий Бурлук – 0,15 мкЗв/год.
  • смт Золочів – 0,11 мкЗв/год;
  • смт Краснокутськ – 0,11 мкЗв/год;
  • смт Нова Водолага – 0,12 мкЗв/год;
  • с. Покотилівка – 0,12 мкЗв/год.

Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, який радіаційний фон у Харкові 9 грудня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радиация, харьков
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