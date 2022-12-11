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11.12.2022  14:55   Віталій Хінєвіч

Більше місяця викладала з бомбосховища: вчителька з Харкова перемогла в Global Teachers Prize Ukraine 2022

Під звуки ворожого обстрілу вчителька Валерія Гукова продовжувала викладацьку діяльність.

Валерія Гукова
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Нову українську школу.
 
Повідомляється, що вчителька початкових класів Валерія Гукова майже 42 дні викладала з бомбосховища в Харкові. Під звуки обстрілів російської артилерії вона продовжувала навчати 4-й клас і готувати випускників шкіл із багатодітних та малозабезпечених родин до ЗНО (НМТ).
 
Цього року Валерія Гукова перемогла в Global Teachers Prize Ukraine 2022 у номінації “вчителька-змінотворчиня”.
 
Як зазначила переможниця, вона здобула цю нагороду отримувала з розумінням, що є однією серед сотень колег, які наполегливо навчали дітей, не зважаючи на обставини.
 
Нагадаємо, харків'янка увійшла до списку 100 впливових жінок світу.
 
Источник:   Нова українська школа
 Тэги:  харьков, образование
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