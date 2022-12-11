11.12.2022 15:40 Віталій Хінєвіч

«Доступні ліки»: в Україні планують розширити програму реімбурсації лікарських препаратів

Програма реімбурсації під час війни стала ще важливішою, ніж раніше.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Голову Комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького.

Повідомляється, що 23 листопада 2022 року за програмою відпускались 401 лікарський засіб у 9,5 тис. аптеках, ще у 3,1 тис. аптечних закладах – інсулін. Станом на сьогодні до програми входять 435 медичні препарати, які можна забрати у 9 тис. аптеках, інсулін – у 3,2 тис. аптечних закладах.

У перші місяці війни кількість погашених рецептів значно впала, але зараз повернулася майже до довоєнних показників. У березні виписали рецепти на 1,2 млн ліків за програмою «Доступні ліки», у березні – 830 тис., у травні – 1,1 млн, у жовтні – 1 млн.

Від початку року НСЗУ відшкодувала аптечних закладам 2 млрд грн за програмою реімбурсації. З них 1,6 млрд грн. отримали приватні заклади, що свідчить про взаємовигідну співпрацю держави та бізнесу.

З листопада програма була розширена ще на два напрямки: «Хронічне обструктивне захворювання легень» та «Хвороба Паркінсона».

Крім цього зазначається, що за словами голови НСЗУ Наталії Гусак, на наступний рік планується подальше розширення програми: додасться роздача тест-смужок інсулінозалежним, імуносупресивні препарати, знеболюючі ліки для паліативних хворих. Відповідні кошти закладені до держбюджету.

Нагадаємо, у Харківській області відкриють Центр допомоги населенню деокупованих громад.